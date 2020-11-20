Сибирячку, которая пропала вместе со своей «Хондой», начали искать следователи

В Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Татьяну Кучееву. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи присоединились к поискам 36-летней Татьяны Кучеевой, которая пропала днем 12 ноября. Женщина уехала из дома на белой иномарке и не вернулась.

— Около 15:00 женщина уехала на автомобиле «Hyunday Creta» белого цвета со двора дома № 69 по улице Тульская ДКСТ «Энергетик» сад №2 Кировского района Новосибирска. Ее местонахождение неизвестно. Следователи, следователи-криминалисты СКР и сотрудники полиции разыскивают пропавшую, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, ранее стало известно, что сибирячка могла отправиться на машине на встречу с покупателем — она собиралась продавать свой автомобиль. После исчезновения ее родственники обратились в полицию.

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