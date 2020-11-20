От цирка до Вознесенского собора: что можно посмотреть на улице Челюскинцев в Новосибирске

Улица Челюскинцев осенью 2020. Фото: Валерий Панов.

До 1934 года улица Челюскинцев в Новосибирске называлась Межениновской — в честь одного из основателей Новосибирска Николая Меженинова. Переименовали ее после подвига советских летчиков.

— В 30-е годы XX века партия приняла проект освоения Арктики, в том числе пассажирским транспортом. В августе 1933 года к Северному полюсу вслед за ледоколом «Красин» отправили пассажирский теплоход «Челюскин». Экспедицию возглавлял известный исследователь Отто Шмидт. Но теплоход был заблокирован льдами, а после затонул. Весь экипаж и пассажиры высадились на льдину, где провели еще два месяца. В апреле 1934 года людей партиями эвакуировала авиация. Летчики стали героями Советского Союза — в честь них переименовали улицу, — рассказал «Ведомостям законодательного собрания НСО» руководитель музея Железнодорожного района Алексей Авдеев.

Дома были спроектированы для людей, которым чужд обывательский быт. Фото: Валерий Панов.

ДКЖ был сдан в декабре 1977 года. Фото: Валерий Панов.

Цирк возвышается над домами словно гигантская летающая тарелка. Фото: Валерий Панов.

Раньше собор был маленькой деревянной церковью, которую после революции переоборудовали под зернохранилище. Фото: Валерий Панов.

Барельеф вылепил приезжий художник из Санкт-Петербурга.Фото: Валерий Панов.

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