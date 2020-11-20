В Новосибирске начальнику рабочего, который погиб от взрыва боеприпаса, дали условный срок

Взрыв на участке произошел в августе 2019 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Начальнику Кировского участка фирмы по переработке металлолома за смерть работника дали 1,5 года лишения свободы условно. С него также взыскали 700 тысяч рублей — компенсацию жене и ребенку погибшего.

— С мая по август 2019 года 38-летний начальник участка требовал от подчиненных закупать и хранить на складе военный металлолом, несмотря на запрет. 16 августа 2019 года рабочие участка стали сортировать отходы. Во время работы газорезчик уронил на бетон неустановленный предмет, который взорвался. В результате взрыва скончался один из работников, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В отношении начальника участка возбудили уголовное дело за нарушение охраны труда. Мужчина раскаялся в преступлении, признав вину. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

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