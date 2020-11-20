«Гуляет прямо по тарелке»: сибиряку подали в баре шашлык с тараканом

Таракан бегал по тарелке. Фото: стоп-кадр.

Новосибирец с семьей пришел пообедать в гриль-бар. Но прямо во время трапезы в его тарелку заполз таракан. Мужчина тут же снял все на камеру мобильного телефона. Хотя, по словам сибиряка, деньги ему вернули, аппетит был испорчен.

— Тараканы гуляют по залу, просто жесть. Пообедали, называется. Нас очень просили не выносить эту неприятность на всеобщее обозрение. Но я считаю, что общепит должен следить за этим строго. Где санитарно-эпидемиологическая служба? — написал он возмущенный отзыв в группе «Ревизорро Новосибирск».

Подписчики паблика рассказали, что тоже сталкивались с антисанитарией и насекомыми в этом же баре.

— В таком случае можно подать жалобу руководству заведения и после этого обратиться в Роспотребнадзор с просьбой проверить соблюдение санитарных условий, — сказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru