Пробки в Новосибирске 20 ноября 2020 года: движение затруднено на Коммунальном мосту и улице Большевистской

С утра заторы возникли в нескольких районах Новосибирска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 20 ноября 2020 года образовались сразу в нескольких частях города.
Так, движение затруднено на Коммунальном мосту в сторону левого берега, на Димитровском мосту в обе стороны. Также трудно проехать по улице Большевистской до разъезда Иня, улицах Широкой, Большой, Восход, Немировича-Данченко, проспекту Карла Маркса, и Советскому шоссе.
На дорогах случилось несколько ДТП. Фото: "2Гис".
— Пробка до самого разъезда.
— Опять не приеду вовремя на работу.
— Снова по карте все красное, — пишут они в комментариях «2Гис».
По данным сервиса «2Гис» видно, что на дорогах за последнее время произошло несколько ДТП. В целом уровень пробок в Новосибирске к 9 часам утра составил 6 баллов.
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