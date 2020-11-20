Пробки в Новосибирске 20 ноября 2020 года: движение затруднено на Коммунальном мосту и улице Большевистской

С утра заторы возникли в нескольких районах Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 20 ноября 2020 года образовались сразу в нескольких частях города.

Так, движение затруднено на Коммунальном мосту в сторону левого берега, на Димитровском мосту в обе стороны. Также трудно проехать по улице Большевистской до разъезда Иня, улицах Широкой, Большой, Восход, Немировича-Данченко, проспекту Карла Маркса, и Советскому шоссе.

На дорогах случилось несколько ДТП. Фото: "2Гис".

— Пробка до самого разъезда.

— Опять не приеду вовремя на работу.

— Снова по карте все красное, — пишут они в комментариях «2Гис».

По данным сервиса «2Гис» видно, что на дорогах за последнее время произошло несколько ДТП. В целом уровень пробок в Новосибирске к 9 часам утра составил 6 баллов.

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