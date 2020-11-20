«Сбил его на «зебре»: сибиряк наехал на 63-летнего пенсионера и скрылся

В Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Дзержинском районе Новосибирска случилось ДТП. Вечером в четверг, 19 ноября, автомобиль сбил 63-летнего пенсионера на пешеходном переходе и скрылся.

— В 21:00 водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Волочаевской со стороны Гусинобродского шоссе в сторону улицы Есенина. У дома № 107 на нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на пешехода, после чего скрылся. В результате ДТП пешехода с тяжелой травмой головы и многочисленными ушибами отвезли в больницу, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Сотрудники ГИБДД разыскивают виновника аварии и автомобиль, на котором он ехал. Если вам что-либо известно об этом ДТП, просьба обратиться по телефонам 232-23-51 или 232-23-21.

Напомним, ранее стало известно, что 19 ноября в Новосибирске 42-летняя женщина за рулем «Ниссана» врезалась в дерево. В аварии она скончалась.

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