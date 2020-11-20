Стало известно почему сошло с рельс 30 вагонов под Новосибирском

Стала известна причина, из-за которой с рельс в Татарском районе 8 ноября сошли 30 вагонов. Фото: "ЧП.Новосибирск"

Стала известна причина, из-за которой с рельс в Татарском районе 8 ноября сошли 30 вагонов. Об этом рассказали в Росстранснадзоре.

— Предварительной причиной транспортного происшествия послужила спрессовка бандажа шестой колесной пары тепловоза ТЭМ-2 из-за нарушения технологии формирования колесной пары при проведении локомотиву среднего ремонта, — говорится в сообщении Сибирского управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Напомним, ЧП случилось около четырех часов вечера 8 ноября на станции Татарская. С рельс сошла часть вагонов грузового поезда. Половина из них перевернулась: в них было дизельное топливо, щебень и пластиковый гранулят. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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