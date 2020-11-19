Новосибирским учителям запретили ставить школьникам двойки за прогулы на дистанционке

Сергей Федорчук прокомментировал выставление двоек детям на дистанционном обучении. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал выставление двоек детям на дистанционном обучении, которые по тем или иным причинам пропустили урок. По словам министра, ставить оценки ученику, отсутствующему на занятии, нельзя.

— Конечно же, ставить двойки детям, пропустившим урок, нельзя. Ведь оценка — это показатель знаний предмета, а в данной ситуации речь идет совершенно о другом. В таких ситуациях нужно разбираться, что случилось, почему ученик не смог подключиться, имеются ли у него проблемы с техникой или с чем-то еще. Кроме того, у нас работает горячая линия, оперативный штаб, мы готовы реагировать на такие ситуации и поправлять наших коллег.

Напомним, с 16 ноября в Новосибирской области школьники вышли с каникул, на дистанционное обучение перешли 40% школьников — ученики с 6 по 11 класс. Ранее министр образования также отметил, что по примеру осенних каникул, могут быть также продлены и зимние. Это решение будет приниматься исходя из эпидобстановки в регионе.

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