Погода в Новосибирске на 20 ноября 2020 года: что обещают синоптики

В Новосибирск пришла морозная зима. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 20 ноября 2020 года: в городе установятся холода до -15, пройдет снег, а на дорогах появится гололедица.

— Температура воздуха днем составит -6 — -8 градусов, ночью — -10 — -12, в пригороде до -15 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Подует юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -5 — -10, ночью — -7 — -12, местами до -17 градусов. Будет облачность, местами небольшой снег, ночью и утром изморозь, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до -14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура днем и вечером будет около -10 — -11 градусов, а ночью — -12.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru