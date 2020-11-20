Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 ноября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

За последние сутки коронавирусом заболели 176 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 20 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 657 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области.

Карта распространения коронавируса.

Напомним, новосибирский военный госпиталь будет лечить пациентов с коронавирусом со всего города. В медучреждении будут принимать военнослужащих, членов их семьи, военных пенсионеров, а также гражданское население.

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