Новосибирский отложил перенес слушание по продлению ареста лже-Христу Виссариону

Новосибирский центральный суд отложил рассмотрение вопроса о продлении срока ареста лидера «Церкви последнего завета» Виссариона и двух его сподвижников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский центральный суд отложил рассмотрение вопроса о продлении срока ареста лидера «Церкви последнего завета» Виссариона и двух его сподвижников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

— Причиной отложение заседание стало то, что следствие не представило подтверждения нахождения всех трех обвиняемых в институте имени Сербского и желало рассмотреть продление стражи без их участия, — сообщает в официальном Telegram-канале защиты фигурантов дела.

По закону, рассматривать продление срока нахождения под стражей без присутствия обвиняемых возможно только в том случае, если он находится в учреждении для проведения психиатрической экспертизы — это обязательно должно быть подтверждено документами.

На сайте Центрального районного суда Новосибирска сообщается, что заседание было отложено до 8:30 утра 20 ноября.

Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы.

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