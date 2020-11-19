Следователи возбудили уголовное дело после жалобы сибирячки на воспитателя, тушившую спички об руки детей

По словам сибирячки, женщина тушила спички об руки детей и запугивала их. Фото: личный архив героя.
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после жалобы матери 5-летних мальчиков-двойняшек на издевательства со стороны воспитательницы одного из детских центров языкового развития и творчества. По словам сибирячки, женщина тушила спички об руки детей и запугивала их.
— Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ
«Тушила спички об руки детей»: сибирячка обвинила воспитателя в издевательствах над ее сыновьями-двойняшками
В деле разбирается следственный комитет (подробности)
В Новосибирске прокуратура проверит работу ПДН после жалобы мамы двойняшек на жестокость в детсаду
По словам сибирячки, воспитатель тушила спички о руки детей (подробности)
«Тушила спички о руки, била по голове!»: мама мальчиков-двойняшек обвинила воспитателя в пытке детей
Та в ответ говорит, что родитель выдает прыщ за ожог. Теперь в этом деле будут разбирается полиция и прокуратура (подробнее).