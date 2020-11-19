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Общество

Следователи возбудили уголовное дело после жалобы сибирячки на воспитателя, тушившую спички об руки детей

Сама воспитательница свою вину отрицает
Алена КУЛЕШОВА
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По словам сибирячки, женщина тушила спички об руки детей и запугивала их. Фото: личный архив героя.

По словам сибирячки, женщина тушила спички об руки детей и запугивала их. Фото: личный архив героя.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после жалобы матери 5-летних мальчиков-двойняшек на издевательства со стороны воспитательницы одного из детских центров языкового развития и творчества. По словам сибирячки, женщина тушила спички об руки детей и запугивала их.

— Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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