Четвертый мост в Новосибирске достроят к декабрю 2022 года

Вопрос о развитии дорожной сети Новосибирской области обсудили в рамках форума. Фото: правительство Новосибирской области.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации − руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников на Международном форуме «Транспорт России» обсудили развитие дорог в регионе.

Первым вопросом рабочей встречи стало продолжение реконструкции федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Её участок с 1422-го по 1442-й километр - единственный подъездной путь к грузовому терминалу международного аэропорта «Толмачево», к Промышленно-логистическому парку (ПЛП), на территории которого реализуются крупные проекты с привлечением частных инвестиций.

- Следующий приоритетный участок реконструкции — это отрезок от Северного обхода Новосибирска до толмачёвского кольца, до перекрестка в районе города Обь. Сегодня это самый экономически быстрорастущий район Новосибирской области: здесь расположен ПЛП, подъезды к аэропорту «Толмачёво». Существует острая потребность по повышению пропускной способности, обеспечению безопасности движения на этом участке. Сейчас Росавтодор ведёт разработку проектной документации на реконструкцию автодороги на этом отрезке, доведение его до первой категории. Проект предусматривает и строительство двухуровневых развязок, разделение движения потоков в разных направлениях, - прокомментировал Андрей Травников. - Разработка проекта завершится в 2021 году.

Ещё один важный вопрос рабочей встречи - сокращение сроков строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Во время рабочего визита в регион в сентябре этого года Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста серьёзную задачу — достроить четвертый мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году.

Также Андрей Костюк и Андрей Травников обсудили завершение строительства Восточного обхода Новосибирска и включение субъекта в программу развития опорной сети автодорог до 2035 года. Предложения в указанный документ, формируемый Росавтодором, представляют сами регионы. Опорная сеть объединяет не только уже существующие ключевые маршруты межрегиональных и транзитных перевозок, но и перспективные направления, связывающие их с федеральной сетью.