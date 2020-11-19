Сибиряк разбил банку с фекалиями в аптеке, где ему не продали антибиотики

В одну из Бердских аптек пришел мужчина и потребовал продать ему антибиотики без рецепта. Фото: Кадр из видео

В одну из Бердских аптек пришел мужчина и потребовал продать ему антибиотики без рецепта. А после того, как фармацевты отказались это делать, он бросил на пол банку с фекалиями. Инцидент произошел днем 19 ноября.

— Человек был настроен сделать пакость. Это просто безумие от безысходности, — цитирует очевидцев издание «Свидетель Бердск».

В социальных сетях многие сибиряки уже окрестили мужчину «фекальным террористом» и осудили его поступок. Однако нашлись и те, кто утверждают, что понимают мужчину, и уверены, что на такой поступок он действительно решился от безысходности:

— Вот так люди доходят до отчаяния.

— Мне жалко того, кто будет убирать.

— Аптекари-то здесь причем? Им нельзя продавать без рецепта.

— Понятно, что он это от безысходности, но так все равно нельзя, — пишут люди.

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