В Новосибирске пенсионерку нашли мертвой под окнами девятиэтажки

На месте работают следователи. Фото: СУ СК по НСО\Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске 19 ноября под окнами дома по улице Свечникова в Калининском районе города нашли тело погибшей женщины. На месте работают следователи.
— Личность погибшей установлена, известно, что ей было 69 лет. По данному факту органами Следственного комитета проводится доследственная проверка, — сообщила старший руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают соседей и очевидцев. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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