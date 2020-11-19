Соревнования для будущих пограничников впервые прошли онлайн

Фото предоставлено ГКУ Центр Патриотического воспитания.

Все массовые мероприятия этого года из-за коронавируса или отменяют, или проводят на дистанционке. Вот и открытый областной смотр-конкурс отрядов юных друзей пограничников Новосибирской области впервые провели в онлайн-режиме. Это командное первенство среди военно-патриотических клубов области пограничного направления.

Участники показывают свои знания, умения и навыки по ОБЖ, военной службе, общефизической подготовке и истории страны. Возраст конкурсантов - от 12 до 17 лет, каждый год в соревнованиях участвуют более 100 человек. Конкурс проводится с 2006 года на территории Купинского района, и за 14 лет в нем поучаствовало более 2 тысяч молодых людей допризывного возраста.

- Мероприятие первый раз проходило в онлайн-формате. Из-за этого сделали меньше этапов - всего 4, обычно их около 10. Курсанты, которые каждый год приезжали в Купино, на этот раз приняли участие в конкурсе с помощью интернет-платформы myQuiz.ru, - рассказал о формате мероприятия Роман Тощаков, эксперт отдела по организации и проведению мероприятий Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

В конкурсе приняли участие курсанты военно-патриотических клубов Купинского, Карасукского районов Новосибирской области и Республики Казахстан. 11 команд прошли 4 этапа: онлайн-тест на оказание первой доврачебной медицинской помощи; викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; видеоконкурс «Разборка-сборка автомата АК-74»; один из самых зрелищных этапов - еще один видеоконкурс «Строевой смотр». Даже сейчас, оценивая мастерство отрядов на экране, жюри любуется юными пограничниками.

- Ребята активно участвуют в таких мероприятиях, потому что это их выбор профессии - все участники соревнования в будущем хотят служить в пограничных войсках. Тем более это клубы из пограничных районов - Купино, Карасука, а также из погранрайонов Казахстана, - прокомментировал Роман Тощаков.

В соревнованиях заинтересованы не только ребята, но и сами военные. Они приезжают к курсантам с мастер-классами, тренируют их, а во время конкурса оценивают качество прохождения этапов. Ведь ребята - их будущая смена, и очень важно, чтоб они были хорошо подготовлены.

Конкурсанты проявили себя в каждом этапе. В сборке-разборке автомата лучше всех себя показал ВПК «Витязь», в видеоконкурсе строевого смотра и онлайн-тесте по оказанию первой доврачебной медицинской помощи - ВПК «Рубеж», в онлайн-викторине, посвященной 75-летию Победы, - ВПК «Пограничник». Они получили кубок победителя и памятные подарки.

Кто организовал?

Мероприятие проводит МКУ «Купинский районный молодежный центр» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области, пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Кто победил?

I место - ВПК «Рубеж» (МБОУ «Киргинцевская СОШ» Купинского района)

II место - ВПК «Пограничник» (МКУ «Купинский районный молодежный центр»)

III место - ВПК «Отечество» (МБОУ «Гимназия № 1» Карасукского района)