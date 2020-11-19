АО «РЭС» награждено дипломом городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

17 ноября 2020 года в мэрии Новосибирска состоялась торжественная церемония награждения победителей традиционного ежегодного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда, в котором АО «РЭС» заняло третье место.

Итоги конкурса были подведены еще в июне, но вручение дипломов было отложено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Стоит отметить, что акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, регулярно принимает участие в подобных конкурсах и конференциях как местного, так и федерального уровня. Компания стабильно демонстрирует высокие результаты, и это показатель работы всего коллектива АО «РЭС», в первую очередь сотрудников управления охраны труда и промышленной безопасности.

Ежегодно специалисты проводят обширный комплекс мероприятий в области создания благоприятных, безопасных условий и охраны труда и обеспечения безопасности работников. Помимо планомерной работы по совершенствованию нормативной и справочной базы по вопросам охраны труда и соблюдения трудового законодательства предприятие регулярно проводит Дни охраны труда, проверки знаний, обучение и повышение квалификации персонала, а также масштабную работу по профилактике электротравматизма среди населения.

Такой комплексный подход позволяет активно внедрять передовой опыт по созданию безопасных условий труда, расширять профилактическую работу по предотвращению случаев травматизма и профессиональной заболеваемости, совершенствовать деятельность по улучшению условий и охраны труда на энергообъектах АО «РЭС».