В Новосибирском военном госпитале начнут лечить больных коронавирусом со всего города

Лечение получат не только военнослужащие, но и гражданское население.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске начнет лечить не только военнослужащих, но и гражданских пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
— Военный увеличил количество мест для инфекционных больных. 50% коек дополнительно зарезервированы для лечения пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении. — Как отметил заместитель начальника 425-го военного госпиталя по медицинской части подполковник медицинской службы Андрей Соколов, в ноябре больные с инфекциями реже обращаются к врачам, однако военные медики должны быть наготове.
Для пациентов зарезервированы 200 коек.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что с начала ноября пациентов с коронавирусом начал принимать новосибирский НИИТО. Для них приготовили 100 коек, в том числе 20 реанимационных.
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