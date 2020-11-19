Сибиряк снял на видео, как врачи «скорой» не могут завезти пациента на каталке в больницу

Сибиряк пожаловался на пандус, который установлен возле приемного отделения городской больницы № 2 в Новосибирске. Мужчина снял на видео, как врачи поднимают по пандусу больного на каталке, при этом сами соскальзывают вниз

— Наблюдаю такую картину каждый день. Опасный кафельный пандус в приемном отделении. Ничего не сделают, пока не получат травмы врачи или больные. И песком посыпать не поможет, — написал подписчик в группу «Инцидент Новосибирск».

Главврач городской больницы № 2 рассказала КП-Новосибирск, что все пандусы безопасны.

— На всей площади больницы четыре пандуса. И все они обрабатываются и дворником, и клининговой компанией. На центральном входе пандуса даже нет, там все плоско, и есть поручни. А во втором приемном покое пандус также огорожен поручнями, — сообщила КП-Новосибирск главврач городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина.

КП-Новосибирск направил запрос в пресс-службу минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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