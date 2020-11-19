Криминогенная обстановка в Новосибирске ухудшается

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

По решению администрации учреждений из всех задержанных в полицию был передан только один. Остальные были отпущены после возмещения ими ущерба. Основное число правонарушений совершают лица, не имеющие стабильных источников дохода или лишившиеся таковых из-за экономического спада, другими словами - непрофессиональные преступники.

17 ноября в 18.09 бойцы ГБР ГВАРДИИ прибыли по сигналу тревоги в один из новосибирских супермаркетов. Работники магазина указали на мужчину, пытавшегося похитить спиртное на сумму около 6000 рублей. «Гвардейцы» задержали его и передали сотрудникам полиции.

Еще несколько человек, совершивших в тот же день мелкие хищения, были отпущены - так решили руководители магазинов, в которых произошли кражи. Свое решение они обосновали тем, что фактически ущерб магазину причинен не был. Например, за продукты питания, украденные молодым человеком, рассчиталась его бабушка, а похищенную бутылку пива оплатила супруга вора. У мужчины, похитившего шампунь, украденное изъяли и вернули на прилавок. А вот парень, пойманный с поличным на краже колбасы, предпочел рассчитаться самостоятельно, чем избавил себя от объяснений с полицией.

Ухудшение криминогенной обстановки наблюдается в течение последнего месяца и, по всей видимости, связано с увеличивающимся количеством людей, чей уровень качества жизни значительно снизился.