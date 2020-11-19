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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирусом заболели еще 176 человек за сутки

Информацию сообщил оперативный штаб
Надежда РЫЖКИНА
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Еще 176 человек за сутки заразились коронавирусом.

Еще 176 человек за сутки заразились коронавирусом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 19 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 176 человек, из них — 6 детей. Выздоровели за сутки еще 167 человек.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 20 712 человек, из них — 1 333 детей. 16 836 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 677 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 202 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 54 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 3 612 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 657 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 856 680 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 502 жителя области, для 62 633 человека меднаблюдение окончено.

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