В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли семь пациентов. Фото: архив КП

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что еще семь пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 39 лет, 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 81 года, 82 года, 83 года, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 677 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 202 человека, из них 51 пациент не могут самостоятельно дышать. Они подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 176 человек, выздоровело 167 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 20712 человек, в том числе 1333 детей. Выздоровели 16836 человек.

В Новосибирске люди, переболевшие коронавирусом, будут проходить реабилитацию. Их будут отправлять на физиотерапию, массаж и психотерапию. Принимать сибиряков начали с 16 ноября в центре «Заря» и в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень», которые ранее служили обсерваторами.

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