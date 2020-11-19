«Сильно поссорились»: в Новосибирске сын ударил ножом мать и сбежал из дома

Сибирячку, которую сын ударил ножом, госпитализировали. Фото: Никита МАНЬКО

В Кировском районе Новосибирска 60-летняя женщина поругалась со 31-летним сыном. В гневе мужчина ударил маму несколько раз ножом и сбежал из дома. Сибирячку госпитализировали в больницу. Медперсонал сообщил о случившемся в полицию.

— Это произошло 18 ноября. Сын задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о том, где до суда сибиряк будет находиться. Проводится расследование.

Напомним, ранее в Калининском районе Новосибирска произошла ссора между 55-летней мамой и ее 22-летним сыном. Родительница так разозлилась, что схватила нож и воткнула его в грудь молодого парня. Новосибирца экстренно госпитализировали врачи «скорой».

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