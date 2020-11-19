Пончик, улыбнись: новосибирские ветеринары отбелили зубы болонке «в бигуди»

Владелица мальтийской болонки Пончика попросила врачей отбелить ему зубы. Фото: «Артемида+».

Сибирячка Анна Голубева отвела своего пса по кличке Пончик в ветеринарную клинику, где ему отбелили зубы. В клинике «Артемида+» просьбе женщины сильно удивились, но нашли подходящего специалиста.

Оказалось, что Анна не ради собственной прихоти записала песика на процедуры. Животное готовят к участию в престижной выставке, где нужно выглядеть на все сто. Конкурс пройдет в декабре.

За длинной шерстью Пончика по-особому ухаживают перед выставкой. Фото: предоставлено героиней публикации.

Кстати, за шерстью хозяйка тоже тщательно следит. В обычной жизни пес ходит с бумажными папильотками по всему телу, в которые тщательно собраны все волоски.

— Пса зовут Perl Valean Chupa Chups, или просто Пончик. За свои 4 года он уже выиграл много титулов на выставках. Собаку для них надо тренировать, чтобы она умела красиво пройти, встать в стойку. Важна и внешность: шерсть должна быть ухоженной и красивой, ценятся идеальные зубки, — рассказала КП-Новосибирск Анна Голубева. — Пончик очень ласковый. Он больше любит общаться и играть с людьми, чем с другими собаками. Иногда прижмется, просится: «Погладьте меня». Это собака-компаньон.

И на выставках он становится победителем. Фото: предоставлено героиней публикации.

Напомним, раньше КП-Новосибирск писала о другом необычном питомце ветеринаров — 3-месячном эублефаре по имени Тоббик, который живет в квартире у сибиряков.

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