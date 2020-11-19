Владимир Хританков стал почетным гражданином Новосибирской области

Почетное звание вручают за заслуги в социально-экономическом развитии региона. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Андрея Травникова присвоил звание «Почетного гражданина Новосибирской области» Владимиру Хританкову — владельцу «Карачинского источника». Компания добывает, разливает и продает минеральную воду, сообщает издание «Новая Сибирь».

Владимиру Федоровичу 3 октября 2020 года исполнилось 70 лет. Он до сих пор в строю: руководит бизнесом, в который входят предприятия строительной индустрии, логистики, санаторно-курортной сферы, а также преподает в аграрном университете.

— Крепкий хозяйственник, настоящий коренной сибиряк, переживающий за судьбы своих земляков и вложивший немало сил в возрождение многих сел и деревень, в сохранение сельского образа жизни, — так охарактеризовал Владимира Хританкова министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Звание «Почетный гражданин Новосибирской области» — высшая награда региона, учреждена в 2012 году. Обладателю звания вручается нагрудный знак — восьмиконечная звезда из серебра. Кроме того, предусмотрено единовременная выплата, и надбавка к пенсии.

Нагрудной знак выдают за заслуги в социально-экономическом развитии региона.

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