«Дистанционка» изменила интернет-активность новосибирцев

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

По сравнению с показателями прошлого года жители Новосибирска стали использовать их вдвое чаще, тогда как в период школьных каникул разница с прошлым годом составляла менее 30 процентов. При этом, несмотря на начало учебы, новосибирцы в 4,3 раза чаще, стали играть в онлайн-игры, а делать стримы и пользоваться социальными сетями стали несколько реже.

С установлением снежного покрова и минусовых температур, новосибирцы предпочитают совершать покупки и развлекаться из дома: в ноябре 2020 года горожане стали втрое чаще, чем в марте, пользоваться онлайн-кинотеатрами и почти в пять раз чаще стали покупать в интернет-магазинах продукты и товары повседневного спроса. Стабильно высокие позиции удерживают в течение всей пандемии сервисы доставки готовой еды (рост по сравнению с прошлым годом составляет в среднем более 2,5 раз).

Общее количество обращений жителей Новосибирска к цифровым решениям на 60% превышает показатели 2019 года.

Для формирования индекса цифровой активности МТС ежедневно анализирует обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.