Стало известно, когда начнут прививать от коронавируса вакциной новосибирского «Вектора»

Вакцина поступит в гражданский оборот до 10 декабря. Фото: архив КП

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала поступление в гражданский оборот вакцины, разработанной в новосибирском «Векторе».

— «Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот, мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря, чтобы прививать население, — заявила Татьяна Голикова на совещании с членами правительства.

Разработчиком вакцины стал Ильназ Иматдинов, ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований. Он также стал одним из добровольцев в испытаниях препарата.

18 ноября, в России были выпущены первые 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВаккКорона», однако ее производитель в промышленных масштабах пока не определен.

Ситуация с коронавирусом остается сложной. В Новосибирске с каждым днем растет количество заразившихся инфекцией. В больницу госпитализируют пациентов с тяжелой формой ковида. Те, кто переносит болезнь легко, лечатся дома. В регионе коронавирусом переболело больше 20 тысяч человек, 670 скончались. В основном это пожилые люди.

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