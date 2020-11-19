«Поймал попутку на обочине»: новосибирец с пистолетом угнал у таксиста машину

Инцидент произошел в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по НСО.

Мужчина в медицинской маске угнал на улице Новосибирска такси. Произошло это ночью 8 октября. Как пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сибиряк ловил попутку у дороги, и когда подъехал ближайший водитель, перешел в наступление.

— В 00:35 у дома № 104 улице Немировича-Данченко мужчина, угрожая газовым пистолетом, угнал автомобиль марки «Киа Рио» у водителя такси и уехал на нем в неизвестном направлении, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Потерпевший обратился в полицию. По его словам, угонщику на вид 20-25 лет, его рост 175-180 сантиметров худощавое телосложение. Предположительно был одет в камуфляжную куртку, черную вязаную шапку, темные штаны и кроссовки. Из-под медицинской маски выступала борода.

Всем, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-15-70, 232-15-71, 232-15-68, 8-913-938-25-55, 8-961-220-09-99.

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