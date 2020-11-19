«Три дня были в неизвестности»: поиски 36-летней сибирячки в сиреневом платье завершены

Под Новосибирском нашли 36-летнюю женщину. Фото: «Лиза Алерт»

Стала известная судьба 36-летней Елены Кравцовой. Она пропала в селе Кирза Ордынского района 16 ноября. Все эти дни о ее местонахождении ничего не было известно. Женщине необходимо было постоянно принимать лекарства.

— Елена вернулась домой сама, — пояснили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Где именно находилась сибирячка, неизвестно. Ранее она уже уходила из дома, но быстро возвращалась. На этот раз ее не было три дня. Родные забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам.

Напомним, в Новосибирске ищут 32-летнего Николая Валерьевича Вилкова. Мужчина уехал на своем автомобиле — серебристом Nissan Tiida — днем 14 ноября. Мужчина не сказал родственникам, куда направлялся, его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Последний раз машину засекли камеры наблюдения на пересечении улиц Немировича-Данченко и Троллейная.

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