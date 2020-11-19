В Новосибирске в страшном пожаре погибла мама с сыном: на месте работают следователи

На пожаре погибли пенсионерка и ее сын. Фото: архив КП

В Дзержинском районе Новосибирска в многоэтажке произошла трагедия. Там загорелась квартира на пятом этаже. Внутри находились 72-летняя женщина и ее 52-летний сын. Соседи обнаружили пожар, но людей спасти не удалось. По предварительной информации, они отравились угарным газом. Пожар произошел 18 ноября. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

— Точную причину смерти людей установит судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, под Новосибирском сгорела школьница с семьей в страшном пожаре. Трагедия произошла в Новомихайловке. Трагедия произошла в ночь на 15 ноября. По погибшим скорбит почти все село, а глава объявил траур.

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