Телефоны, наушники и газета: по этим вещам просят опознать мужчину, останки которого был найден на ОбьГЭС

При мужчине были телефоны, газета и наушники. Фото: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

В Новосибирске в канализации нашли человеческие останки. Их обнаружили 17 ноября на территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе города. В соцсети появились фотографии с места страшной находки.

Останки человека нашли в колодце в Советском районе города. Фото: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

На снимках изображены вещи, которые были при умершем: телефоны, наушники и газета. Возможно, по ним смогут опознать мужчину и установить его личность.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Фото: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить давность и причины смерти человека, чьи останки были обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже второй подобный случай за месяц. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как человеческие останки нашли во дворе дома на улице Софийская.

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