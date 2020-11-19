«Не ходите туда, там оборотень»: сибирячку напугала огромная коряга в лесу

"Чудо-зверь" встретился гуляющим на лесном тропинке. Фото: предоставлено Надеждой Киселевой.

Сибиряки, гулявшие в Чемском бору, испугались, увидев в чаще страшного зверя, который будто бы стоял на дороге, разинув пасть. Но подойдя поближе, увидели: это просто коряга, но очень причудливой формы. Находкой новосибирцы поделились в соцсетях.

— Честно, я испугалась, увидев это на лесной дороге. Думала, огромная волкоподобная собака. Но, если бы увидела такое в сумерках, с уверенностью заявила бы, что это оборотень, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Киселева, увидевшая чудо природы. — Кто-то сам заметил красоту и вынес на дорогу, всем показал! Может быть, и машины ездить по лесу не будут.

Подойдя поближе, сибиряки разглядели необычную корягу. Фото: предоставлено Надеждой Киселевой.

Подписчики сибирячки тоже удивились необычной форме:

— Так похоже на игуану или крокодила. Нечто просто.

— Я сначала принял за медведя. А если б еще в темноте…

— О, да! в Сумерках испугалась бы. Чудо-юдо!

— Выбежала на дорогу, добрых путников пугает! — написали люди.

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