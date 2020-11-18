Под Новосибирском школьник умирал во дворе дома, но никто ему не помог

В частном доме под Новосибирском 16 ноября нашли мертвым 15-летнего подростка. Фото: соцсети

Во дворе дома под Новосибирском 16 ноября нашли мертвым 15-летнего подростка. Как рассказали КП-Новосибирск друзья погибшего, возможной причиной его внезапной смерти могли стать проблемы с сердцем.

— Он был в гостях, в частном доме в Мошково. Насколько нам известно, он пошел в туалет, но так и не дошел, ему стало плохо. Возможно, это был инфаркт. Но точную причину мы пока не знаем, — рассказали КП-Новосибирск друзья погибшего.

Источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах сообщил, что нашел погибшего мальчика 40-летний мужчина — хозяин того дома, где он гостил. В заключении судмедэксперта указано, что причина смерти временно не установлена, было назначено гистологическое исследование.

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