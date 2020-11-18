Пожар в трамвайном депо в Новосибирске 18 ноября 2020 года: вспыхнул 13 трамвай

Пожар в трамвайном депо в Новосибирске 18 ноября 2020 года засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54

Пожар в трамвайном депо в Новосибирске 18 ноября 2020 года засняли на видео очевидцы происходящего. Позже ролик появился в группе Вконтакте «АСТ-54». Как рассказывает автор съемки, на территории депо на цлице Кошурникова, 1 видны открытый огонь и столб черного дыма. На месте работают пожарные.

— По сообщению о возгорании в депо пожарные выехали в 23:05. В течение девяти минут с момента прибытия было ликвидировано открытое горение. Трамвай №13 размером 15х2,5 метров выгорел полностью. Второй трамвай поврежден огнем на площади 5 квадратных метров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС также уточнили, что во время случившегося никто не пострадал.

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