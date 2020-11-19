Новосибирец отсудил больше 400 тысяч за скрип дверей

Монтажники салона мебели безвозвратно испортили итальянские двери за 236 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сибиряк Егор Н. засудил монтажников за испорченные итальянские двери. За две двери итальянского производства он отдал больше 200 тысяч рублей. Но монтажники при установке их испортили. Директор монтажной компании отрицал вину рабочих, но заказчик снял доказательства на скрытую камеру. Об этом сообщает Заельцовский районный суд.

То, что двери испорчены подтвердила экспертиза. В заключении сказано, что дверное полотно и наличники имеют царапины, трещины и глубокие сколы, двери установлены криво, ручки врезаны неровно — что является неустранимым дефектом. Кроме того, при открывании двери слышен неприятный и громкий хруст и скрип петель.

Товароведческая экспертиза выявила, что вина за многочисленные трещины на наличниках и сколы на дверях лежит на магазине, которые продал бракованный товар.

Суд признал вину фирмы. Теперь они должны выплатить ему более 400 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость самих дверей, а также моральный ущерб и судебные издержки.

Решение вступило в законную силу.

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