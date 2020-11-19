Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске от коронавируса умерли 670 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1725 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 20536 человек, в том числе у 1327 детей, при этом выздоровели 16669 пациентов, скончались 670 человек.

В Новосибирске люди, переболевшие коронавирусом, будут проходить реабилитацию. Их будут отправлять на физиотерапию, массаж и психотерапию. Принимать сибиряков начали с 16 ноября в центре «Заря» и в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень», которые ранее служили обсерваторами.

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