Пробки в Новосибирске 18 ноября 2020 года: машины встали на площади Труда и на Восходе

Вечером автомобильные заторы образовались в разных частях города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 18 ноября 2020 года: вечером автомобильные заторы образовались в разных частях города.
В левобережье затруднено движение на улице Станционной, на Димитровском мосту в сторону площади Труда и на улице Сибиряков-Гвардейцев. Проехать сложно также на Площади Маркса и в районе проезда Энергетиков.
По данным сервиса Яндекс.Карты, видно, что на дорогах Новосибирска за последнее время произошло также несколько ДТП. Фото: https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/
На правом берегу заторы наблюдаются на улице Фабричной в сторону Речного вокзала, на улице Восход, Октябрьская и Большевистская. Также затруднено движение на Красном проспекте, проспекте Димитрова, улицах Ипподромская и Нарымская.
По данным сервиса Яндекс.Карты, видно, что на дорогах Новосибирска за последнее время произошло также несколько ДТП. В общем, уровень загруженность автомобильных дорог в городе оценивается в 7-9 баллов.
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