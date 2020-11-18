Пробки в Новосибирске 18 ноября 2020 года: машины встали на площади Труда и на Восходе

Вечером автомобильные заторы образовались в разных частях города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 18 ноября 2020 года: вечером автомобильные заторы образовались в разных частях города.

В левобережье затруднено движение на улице Станционной, на Димитровском мосту в сторону площади Труда и на улице Сибиряков-Гвардейцев. Проехать сложно также на Площади Маркса и в районе проезда Энергетиков.

По данным сервиса Яндекс.Карты, видно, что на дорогах Новосибирска за последнее время произошло также несколько ДТП. Фото: https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/

На правом берегу заторы наблюдаются на улице Фабричной в сторону Речного вокзала, на улице Восход, Октябрьская и Большевистская. Также затруднено движение на Красном проспекте, проспекте Димитрова, улицах Ипподромская и Нарымская.

По данным сервиса Яндекс.Карты, видно, что на дорогах Новосибирска за последнее время произошло также несколько ДТП. В общем, уровень загруженность автомобильных дорог в городе оценивается в 7-9 баллов.

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