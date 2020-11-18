«Схватил и вытащил из класса»: физрук вышвырнул ученицу с урока под Новосибирском

Отец девочки подал заявление в полицию. Фото:соцсети

Пятиклассница попала в больницу после конфликта с учителем в поселке Коченево. Инцидент произошел 26 октября на уроке физкультуры в одной из школ: учитель силой вывел девочку из класса после спора.

Отец ребенка подтвердил КП-Новосибирск, что ребенок получил травмы плеча, в медицинском заключении сказано — гематома и кровоподтеки.

— После этого случая мы написали заявление в полицию, они разберутся На данный момент конфликт с учителем физкультуры улажен в досудебном порядке. Не буду комментировать эту историю , — рассказал КП-Новосибирск отец девочки.

Но в школе не готовы увольнять учителя.

— У нас такое впервые. Раньше учитель такого себе не позволял. К нам приходил участковый с проверкой, мы будем принимать решения по результатам действий полиции, — прокомментировали в руководстве школы.

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