В страшном ДТП погибли пенсионеры на «Ниве»: в них врезалась сибирячка на «Тойоте»

Погибли водитель и пассажирка "Нивы". Фото: ГИБДД по НСО,

В среду, 18 ноября, на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. В аварии погибли двое пенсионеров, мужчина и женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

— Около 11:55 32-летняя женщина-водитель «Тойоты Короллы» ехала со стороны Новосибирска в сторону Чулыма. На 1330-м километре она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21214» под управлением 61-летнего мужчины. Водитель машины и 64-детняя пассажирка скончались на месте, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

"Тойоту" вынесло на встречную полосу. Фото: ГИБДД по НСО.

Полиция выясняет все подробности происшествия, проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее в городе Болотное Новосибирской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом: «Хонда» врезалась в опору ЛЭП, в аварии погибла женщина.

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