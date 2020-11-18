«Родные волнуются»: под Новосибирском исчезла 36-летняя женщина в сиреневом платье

Сибирячку ищут уже второй день. Фото: «Лиза Алерт»

В среду, 18 ноября, в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что в селе Кирза Ордынского района пропала 36-летняя Елена Кравцова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 16 ноября.

— У нее есть проблемы со здоровьем, она должна находиться под контролем близких и принимать препараты. Не раз уже терялась и возвращалась обратно. Сейчас пропала на несколько дней, родные заволновались. Ранее проживала в Алтайском крае. Ориентировка распространяем и в том регионе тоже. Важно вернуть ее домой и оказать помощь, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ее приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета в черный пуховик, сиреневое платье, черные колготки и черные сапоги.

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