«Ворвался в квартиру и угрожал пистолетом»: сибирячку ограбил ухажер из Интернета

Мужчина пытался скрыться в квартире у родственницы от правоохранителей. Фото: ГУ МВД по НСО.

28-летний сибиряк ограбил женщину из Заельцовского района. С ней он познакомился в Интернете и в одну ночь решил нагрянуть к ней в квартиру, но вместо цветов захватил с собой пистолет.

— Как выяснили полицейские, 11 ноября около 2 часов ночи мужчина позвонил в квартиру дома на улице Восход. Как только хозяйка открыла, он, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынес из ее дома 20 тысяч рублей и скрылся. Женщина обратилась в полицию, но ничего не могла сказать, ведь познакомилась с мужчиной недавно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

При поддержке ОМОНа сибиряка задержали — он прятался в квартире у родственницы. Выяснялось, что раньше он тоже ограбил человека и находится под подпиской о невыезде. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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