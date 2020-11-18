«Это ж надо была додуматься»: сибиряков возмутил забор посреди пешеходной дорожки

Ограждение идет прямо по пешеходной зоне. Фото: стоп-кадр из видео.

В селе Прокудское Новосибирской области сибиряки пришли в ужас от нового забора. Ограду поставили возле остановки. Вот только сделали ее очень криво: одна часть забора идет впритык к тротуару, а вторая — прямо по пешей зоне. В некоторых местах он еще и покосился.

— Так можно сделать только у нас в селе, по-другому не умеют. Наверное, считают, что «и так сойдет», — досадует местный житель. Он снял работу строителей на видео и показал его в группе «АСТ-54».

Подписчики паблика посмеялись над диковинным забором:

— Он вровень, просто чуть-чуть выпирает.

— Ну запутались немного.

— Это тротуар или разделительная полоса? —написали они в комментариях.

В администрации сельсовета о проблеме уже знают и обещают исправить ее в ближайшее время.

— Подрядчик так установил забор. Сейчас ведутся переговоры, чтобы поставили все так, как положено, — ответили КП-Новосибирск в администрации Прокудского сельсовета.

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