«Это ж надо была додуматься»: сибиряков возмутил забор посреди пешеходной дорожки

Ограждение идет прямо по пешеходной зоне. Фото: стоп-кадр из видео.
В селе Прокудское Новосибирской области сибиряки пришли в ужас от нового забора. Ограду поставили возле остановки. Вот только сделали ее очень криво: одна часть забора идет впритык к тротуару, а вторая — прямо по пешей зоне. В некоторых местах он еще и покосился.
— Так можно сделать только у нас в селе, по-другому не умеют. Наверное, считают, что «и так сойдет», — досадует местный житель. Он снял работу строителей на видео и показал его в группе «АСТ-54».
Подписчики паблика посмеялись над диковинным забором:
— Он вровень, просто чуть-чуть выпирает.
— Ну запутались немного.
— Это тротуар или разделительная полоса? —написали они в комментариях.
В администрации сельсовета о проблеме уже знают и обещают исправить ее в ближайшее время.
— Подрядчик так установил забор. Сейчас ведутся переговоры, чтобы поставили все так, как положено, — ответили КП-Новосибирск в администрации Прокудского сельсовета.
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