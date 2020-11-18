«Боюсь заболеть и потерять работу»: эксперты объяснили, как страх перед коронавирусом влияет на психику

Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на психику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова рассказали, какие состояния испытывают люди во время вспышки коронавируса и чем они грозят в дальнейшем.

— Эпидемия коронавируса за рекордно короткий срок сказалась на качестве жизни миллионов людей. Болезнь влияет на людей настолько травматично, что встает в один ряд с катастрофами и войной, — рассказали изданию «NEWS.ru» в НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова.

Эксперты объяснили, что стресс у людей вызван тем, что изменился их уклад жизни, люди боятся заболеть, потерять работу. Они не могут контролировать ситуацию и не знают, что будет завтра.

Пандемия может иметь высокую способность генерировать стресс и повлечь постстрессовые состояния в дальнейшем, убеждены эксперты.

Пандемия коронавируса вызывает не только тревогу, но и депрессию.

Если человек испытывает тревогу из-за пандемии, нужно подумать, что именно вызывает опасения. Кроме того, следует поразмышлять, что сделать, чтобы не испытывать негативные эмоции. Если тревога сильна и устойчива и справиться с ней не удается, имеет смысл обратиться к специалисту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru