В Новосибирске улицу Кедровую расширили до 4 полос и сделали там ливневку

Дорога стала в два раза шире. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для новосибирских водителей: на улице Кедровой завершен первый этап реконструкции – дорожники ремонтировали участок от пересечения с улицей Краузе до пересечения с улицей Охотской протяжённостью более 600 метров. И уже раньше срока приступили ко второму этапу работ. Все это стало возможным благодаря увеличенным лимитам по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». - Все конкурсные процедуры отыграны, к работам уже приступили. Сложность обоих объектов – того, который сдали, и нового – заключается в большом количестве коммуникаций, которые необходимо выносить. Это в значительной степени удорожает проект, – отметил мэр Анатолий Локоть. Как рассказал главный инженер МКУ «УДС» Константин Климов, в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года были вынесены все инженерные коммуникации: газопроводы высокого давления, проводные сети связи, высоковольтные кабели электроснабжения, обустроена ливневая канализация. - Впервые в рамках национального проекта БКАД мы, сделав ливневую канализацию, оборудовали её очистными сооружениями. Здесь находится озеро. Жители обеспокоены чистотой, экологической ситуацией. Хотелось бы это всё сохранить. Наша задача – оборудовать всю систему ливневой канализации очистными сооружениями», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. Также в рамках первого этапа реконструкции ул. Кедровой была расширена до четырёх полос проезжая часть, вдоль дороги появились широкие тротуары, на пересечении с ул. Кубовой уже работает новый светофорный объект. Благодаря тому, что проезжая часть расширилась в два раза, увеличилась и пропускная способность дороги, а значит, стало меньше пробок. Следующий запланированный участок реконструкции – от пересечения с Мочищенским шоссе до пересечения с улицей Охотской . Его протяженность будет больше - 1,9 километров. - Сложность работ здесь - в устройстве водопровода протяжённостью около 1,5 км. Часть работ будет вестись открытым, часть – закрытым способом. Проект также предполагает расширение проезжей части, обустройство тротуаров, освещения, установку дорожных знаков и светофорных объектов. Работы рассчитаны на два года, - пояснили в мэрии Новосибирска.