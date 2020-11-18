Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Умные вещи

Гейминг нового уровня от «Ростелекома» и Huawei

Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами.

Роутер «Игровой» минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам.

Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента: за счет использования современных технологий он обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Наша команда с 2016 года развивает в «Ростелекоме» экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Мы рады предложить нашим клиентам мощный роутер «Игровой», который обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. Этот роутер - результат плотной совместной работы команд «Ростелекома» и Huawei. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов, - подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON. Подробности можно узнать по телефону 8-800-100-0-800.