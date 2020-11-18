Гейминг нового уровня от «Ростелекома» и Huawei

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами.

Роутер «Игровой» минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам.

Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента: за счет использования современных технологий он обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Наша команда с 2016 года развивает в «Ростелекоме» экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Мы рады предложить нашим клиентам мощный роутер «Игровой», который обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. Этот роутер - результат плотной совместной работы команд «Ростелекома» и Huawei. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов, - подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON. Подробности можно узнать по телефону 8-800-100-0-800.