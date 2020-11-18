«Обрушилась крыша»: сибиряк погиб в страшном пожаре

Пожарные тушили огонь почти 4 часа. Фото: архив ГУ МЧС по НСО.

В ночь с 17 на 18 ноября, в среду загорелся частный дом в селе Орехов лог в Краснозерском районе. На пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 00:37 произошел пожар в частном жилом доме в селе. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, сгорела кровля, обрушились потолочные перекрытия. Ликвидация пожара в 04:11. Погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

Напомним, 17 ноября в Новосибирске произошел пожар на улице Станционная. В заброшенном здании вспыхнул огонь. В одной из его комнат нашли тела двоих погибших.

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