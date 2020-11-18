«Не хотел, чтобы звонила в полицию»: новосибирец напал в подъезде на любимую и забрал у нее телефон

Бывший сожитель напал на любимую в подъезде. Фото: архив КП

В одном из домов на улице Кирова Октябрьского района Новосибирска мужчина после словесной перепалки напал на свою бывшую сожительницу. Все произошло у лифта. Пара устроила разборки на глазах свидетеля, но он не стал вмешиваться. По словам женщины, сожитель сказал ему не вмешиваться, так как она его жена.

Потасовка попала на камеру видеонаблюдения.

— 15 ноября в полицию обратилась 47-летняя жительница улицы Кирова. Она рассказала полицейским о том, что 14 ноября в подъезде на нее напал бывший сожитель. Он отобрал у нее телефон за 9 тысяч рублей. Полицейские изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники нашли и задержали 48-летнего мужчину, напавшего ан бывшую сожительницу. Ранее он уже был судим за кражу.

Он свою вину не признал и пояснил следователю, что в ходе ссоры забрал телефон у женщины, чтобы она не смогла вызвать полицию. Однако телефон он сдал в ломбард недалеко от дома, где напал на бывшую сожительницу. Полицейские нашли его и вернули женщине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Проводится расследование.

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