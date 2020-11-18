Пробки в Новосибирске 18 ноября 2020 года: машины встали в 5-километровый затор на Мочищенском шоссе

Сибиряки медленно двигаются по Мочищенскому шоссе и улице Кедровая. Фото: "2Гис"

Пробки в Новосибирске 18 ноября 2020 года: в Калининском районе на Мочищенском шоссе и улице Кедровая водители встали в многокилометровую пробку. Она тянется от улицы Кубовая до улицы Жуковского.

Очевидцы сообщают о том, что на Кедровой случилось ДТП.

По данным сервиса, пробка тянется больше чем на 5 километров. Фото: "2Гис"

Автомобилисты жалуются в комментариях:

— Стоит только подумать, что приедешь сегодня пораньше, и все, бац — пробка колом, — пишут они.

Сервис «2Гис» оценил уровень пробок на дорогах в 6 баллов. Водители предположили, что продолжающийся снегопад мог стать причиной заторов.

Напомним, 18 ноября синоптики обещали похолодание до -20 градусов, заносы на дорогах и гололедицу.

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