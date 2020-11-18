Эксперты рассказали, во сколько обойдется встреча Нового года за городом

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в празднование Нового года. Фото: Даба ДАБАЕВ

Эксперты рассказали, за сколько можно будет арендовать загородный коттедж в Новый год. Вспышка коронавируса внесла свои коррективы. Из-за ограничений многие, кто раньше отмечал торжество в ресторане, на этот раз проведет его либо снимет коттедж. Это тоже повлияет на стоимость аренды загородной недвижимости.

— Цена аренды всегда росла в праздники. Обычно, максимум вдвое, — рассказала NEWS.ru управляющий директор «МИЭЛЬ». — Однако в начале 2021 года дома, которые обычно сдаются посуточно за 15-20 тысяч рублей, на период с 31 декабря по 3 января сегодня предлагаются за 50-100 тысяч рублей в сутки. Таким образом, аренда среднего и обычного коттеджа на Новый год на два-три дня обойдется в сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, в прошлом году арендовать дом большой компанией было дешевле, нежели отметить праздник в ресторане примерно на 30%. Сейчас эта разница будет нивелирована взлетом стоимости аренды.

Причем более-менее приличное количество домов на выбор появится не раньше начала декабря, когда люди будут готовы переплачивать за возможность хорошо отметить праздник.

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