«Лишь бы дети туда не упали»: новосибирцы обнаружили открытый колодец посреди тротуара

Открытый люк прямо посреди тротуара. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы рискуют провалиться под землю возле общежития на улице Станционной, 50/1. Там оказался открыт один из двух канализационных люков, прямо посреди тротуара, засыпанного снегом. Об этом рассказала очевидица в группе «АСТ-54».

— Напротив дома на улице Станционной прямо на пешеходном тротуаре открыт люк. Нет никаких ограждений. Будьте осторожней! — написала женщина.

Пользователей соцсетей это возмутило:

— Главное, чтобы дети рядом с этим люком не шли! А то они обычно под ноги не смотрят! — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск написала запрос в мэрию города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru