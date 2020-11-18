«Лишь бы дети туда не упали»: новосибирцы обнаружили открытый колодец посреди тротуара

Открытый люк прямо посреди тротуара.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы рискуют провалиться под землю возле общежития на улице Станционной, 50/1. Там оказался открыт один из двух канализационных люков, прямо посреди тротуара, засыпанного снегом. Об этом рассказала очевидица в группе «АСТ-54».
— Напротив дома на улице Станционной прямо на пешеходном тротуаре открыт люк. Нет никаких ограждений. Будьте осторожней! — написала женщина.
Пользователей соцсетей это возмутило:
— Главное, чтобы дети рядом с этим люком не шли! А то они обычно под ноги не смотрят! — написали они в комментариях.
КП-Новосибирск написала запрос в мэрию города.
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